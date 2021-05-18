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В Cети появился трейлер сериала «‎Локи»‎

Автор Эвелина Никанорова 21
В Cети появился трейлер сериала «‎Локи»‎

Вышел отрывок из сериала «Локи». Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает Deadline.

На видео Локи (Том Хиддлстон) знакомится с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон). Сводный брат Тора переживает, что его ведут на казнь, но попутчик пытается его успокоить. Агент  уверяет бога обмана, что хочет всего лишь поговорить с ним. Неугомонный Локи не останавливается и отвечает, что не любит долгих бесед. Но агент хорошо изучил своего подопечного и прекрасно знает, что он еще тот болтун.
«Локи» станет третьим сериалом Marvel, который расскажет о том, как сложилась жизнь персонажей после событий фильма «Мстители: Финал». Напомним, что в январе вышел «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани. А в марте стартовал «Сокол и Зимний солдат» с Себастианом Стэном и Энтони Маки. Эти проекты хорошо встретили как зрители, так и критики. Оба сериала рассказывают о том, как герои кинематографической вселенной справляются со скорбью и отрабатывают психологические травмы.
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