В Cети появился трейлер сериала «‎Локи»‎

Вышел отрывок из сериала «Локи». Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает Deadline.

На видео Локи (Том Хиддлстон) знакомится с агентом Мобиусом (Оуэн Уилсон). Сводный брат Тора переживает, что его ведут на казнь, но попутчик пытается его успокоить. Агент уверяет бога обмана, что хочет всего лишь поговорить с ним. Неугомонный Локи не останавливается и отвечает, что не любит долгих бесед. Но агент хорошо изучил своего подопечного и прекрасно знает, что он еще тот болтун.

«Локи» станет третьим сериалом Marvel, который расскажет о том, как сложилась жизнь персонажей после событий фильма «Мстители: Финал». Напомним, что в январе вышел «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани. А в марте стартовал «Сокол и Зимний солдат» с Себастианом Стэном и Энтони Маки. Эти проекты хорошо встретили как зрители, так и критики. Оба сериала рассказывают о том, как герои кинематографической вселенной справляются со скорбью и отрабатывают психологические травмы.