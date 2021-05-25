Новости Паутина

В Чехии неизвестные оставили на поле изображение Пакмана

Автор Эвелина Никанорова 25
В Чехии неизвестные оставили на поле изображение Пакмана

Около чешского города Роуднице-над-Лабем злоумышленники создали огромное изображение персонажа Пакмана из японской видеоигры. Ущерб оценивают в 17 тысяч долларов, сообщает чешская полиция.

Местные полицейские расследуют повреждения рапсового поля и просят помощи у потенциальных свидетелей.

Часть поля площадью около 7 га была вырублена неизвестным злоумышленником, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 350 тысяч крон. Это около 17 тысяч долларов. На поле изобразили персонажа из видеоигры Пакмана.

Пакман — это японская компьютерная игра в жанре аркады, которая появилась еще в 80-х. Цель игры — пройти Пакманом по лабиринтам, собрать все точки и не наткнуться на призраков, которые за ним охотятся. Пакман в этой игре — круглое желтое существо со ртом.

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