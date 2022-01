В честь Леонардо ДиКаприо назвали дерево

Uvariopsis dicaprio описано как тропическое вечнозеленое растение с блестящими желтыми цветами, и его можно найти только на небольшом участке национального парка Эбо.

Ученые решили назвать его в честь ДиКаприо из-за его постоянной работы по сохранению дикой природы. Актер открыто поддерживал протестующих, пытающихся предотвратить вырубку лесов в Эбо, где обитают многие исчезающие виды животных.

Uvariopsis dicaprio — первое новое для науки растение, официально названное учеными Кью в 2022 году.

Tree named after Leonardo DiCaprio by scientists at the Royal Botanic Gardens, Kew https://t.co/1x0VOTFKsC

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 6, 2022