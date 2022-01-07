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В честь Леонардо ДиКаприо назвали дерево

Автор Эвелина Никанорова
В честь Леонардо ДиКаприо назвали дерево

Ученые из Королевского ботанического сада Кью назвали недавно обнаруженное в Камеруне новое дерево в честь Леонардо ДиКаприо.

Uvariopsis dicaprio описано как тропическое вечнозеленое растение с блестящими желтыми цветами, и его можно найти только на небольшом участке национального парка Эбо.

Ученые решили назвать его в честь ДиКаприо из-за его постоянной работы по сохранению дикой природы. Актер открыто поддерживал протестующих, пытающихся предотвратить вырубку лесов в Эбо, где обитают многие исчезающие виды животных.

– Мы считаем, что он сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо, — сказал BBC доктор Мартин Чик из Кью.

Uvariopsis dicaprio — первое новое для науки растение, официально названное учеными Кью в 2022 году.

Источник: InterMedia

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