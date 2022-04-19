Звёзды

В честь Тейлор Свифт назвали новый вид многоножек

Автор Эвелина Никанорова

Новый вид американских многоножек назван в честь певицы Тейлор Свифт. Об этом рассказал в соцсетях доктор Дерек Хеннен, чья команда из Технологического института Вирджинии недавно описала 17 новых видов насекомых, перед этим потратив около пяти лет на их поиски в Аппалачах.

В честь Тейлор Свифт назвали новый вид многоножек

Обо всех находках рассказывается в большой научной статье, опубликованной в издании ZooKeys.

Nannaria swiftae, или Swift Twisted-Claw Millipede, была обнаружена лишь в одном штате – Теннесси, откуда родом и Тейлор. Хеннен рассказал в интервью Rolling Stone, что является большим поклонником Свифт:

– Ее музыка помогла мне пройти через взлеты и падения в аспирантуре, поэтому назвать новый вид многоножек в ее честь — это мой способ сказать спасибо.

Источник: InterMedia

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