В четверг начинается фестиваль короткометражных фильмов

На этой неделе, уже в четверг, начинается традиционный Вильнюсский международный фестиваль короткометражных фильмов.

Он будет проходить виртуально, на домашних платформах кино, до 19 января. Организаторы уверены, что во время фестиваля зрители самых разных возрастов и запросов смогут найти фильмы для собственного удовольствия. За титул лучшего литовского короткометражного фильма будут сражаться 11 работ. А в целом в программе – более 70 картин.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.