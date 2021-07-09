Паутина

В Дании построили самый высокий замок из песка в мире

Автор Эвелина Никанорова 23
В Дании построили самый высокий замок из песка в мире

В Дании построили замок из песка высотой в двадцать метров. Он стал самой высокой подобной скульптурой в мире, сообщил The Guardian.

На создание замка ушло почти 5 тыс. тонн песка. Строителем выступил голландский скульптор Вилфред Стийгер, ему помогали еще 30 лучших мировых мастеров, работающих с песком.

Стийгер хотел, чтобы замок олицетворял власть коронавируса над миром с начала пандемии, поэтому установил на самом верху постройки модель COVID-19.

«Он управляет нашей жизнью повсюду. Он говорит вам, что делать, говорит вам держаться подальше от семьи и не ходить в красивые места. Не проводить никаких мероприятий, сидеть дома», — сказал скульптор.

Замок был сделан с примесью глины и клея, это позволит ему выдержать осенний ветер и зимний холод. Стийгер рассчитывает, что скульптура сохранится до марта следующего года.

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