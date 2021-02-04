Covid-19 Новости

В Дании введут электронные сертификаты о прививке от COVID-19

Автор RUSRADIO LT 19

Власти Дании введут электронные сертификаты с данными о прививке от COVID-19, сообщило министерство финансов страны.

Одна из целей – позволить жителям беспрепятственно совершать командировки в другие страны. Первым шагом станет открытие на портале системы здравоохранения в конце февраля раздела, где жители смогут найти данные о своей прививке от COVID-19. Создание электронных сертификатов и соответствующего приложения для смартфонов может занять еще три-четыре месяца. В Дании уже существует онлайн-платформа, где каждый может просмотреть и при необходимости распечатать информацию о своем тесте на коронавирус, новый проект должен выглядеть подобным образом.

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В Нидерландах выписано почти 16 тысяч штрафов за нарушение комендантского часа, введенного в связи с пандемией 23 января.

Об этом сообщает немецкий телеканал ntv со ссылкой на нидерландское информагентство ANP. После введения комендантского часа (запрета на выход из дома с 21.00 до 04.30), штраф за нарушение которого составляет 95 евро, во многих городах Нидерландов прошли протесты, переросшие в столкновения с полицией и акты вандализма.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса.

Такое заявление она сделала по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями. Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины.

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В 16 из 20 регионах Италии вступило в силу предписание, ослабляющее ограничительные противоэпидемические меры.

В частности, в ряде регионов (“желтая зона”) заведения общепита могут работать до 18.00, при этом за одним столом могут одновременно сидеть не более четырех человек. До 22.00 разрешено продавать еду на вынос. В Италии отныне ни одна из провинций не считается “красной зоной”, то есть территорией с наибольшим риском заражения SARS-CoV-2. В то же время в стране пока нет и регионов, где риск заражения считается низким.

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