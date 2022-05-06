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В День Европы – проверка знаний о Евросоюзе

Автор R•RADIO

В День Европы все желающие смогут проверить свои знания о Евросоюзе. Участникам традиционного Европейского экзамена надо будет ответить на 10 коротких вопросов.

В День Европы – проверка знаний о Евросоюзе

Среди них будут общие вопросы о Содружестве, о разных культурах его жителей, об истории, географии и языках.

Этот конкурс – проверка знаний о Евросоюзе – ежегодно притягивает около 20 тысяч участников. По словам организаторов, в нынешнем году особое внимание уделяется ценностям ЕС, солидарности Европы с Украиной, «зеленой» и цифровой Европе, а также Году молодежи Европы.

Сдавать Европейский экзамен можно будет в понедельник, 9 мая, с 8 часов утра до 8 часов вечера на сайте europosegzaminas.lrt.lt.

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