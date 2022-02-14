Полезное радио Что почитать

В День книгодарения и День влюбленных – книга в подарок

Автор RUSRADIO LT
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Так совпало, что 14 февраля – не только День влюбленных, но и День книгодарения. Любители книг делятся сегодня книжными подарками со своими друзьями и близкими, передают их в библиотеки, школы и т.д. А ведущие RUSRADIO LT и книжного раздела «Что почитать» рассказывают, какую книгу хотели бы получить в подарок они.

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Гинтарасу интересно было бы получить в подарок «что-то азиатское, новинки фантастики».

Юн Ха Ли. Гамбит девятихвостого лиса (Fanzon, 2018, пер. Н. Осояну)

Боевая фантастика в необычном космическом сеттинге. Чтобы отбить захваченную противником Крепость Рассыпанных Игл, разум капитана Кел Черис соединяют с сознанием гениального стратега прошлого. Это впечатляющий дебютный роман математика Юн Ха Ли, прославившегося серией фантастических рассказов. Книга стала первой в трилогии «Механизмы империи».

В День книгодарения и День влюбленных &#8211; книга в подарок

Эвелина: «Книга о любви»

Наринэ Абгарян. Симон (АСТ, 2021)

У гроба каменщика Симона собираются женщины, которых он любил. Пять историй, полных нежности, боли и преображающей любви, рассказываются с мудрой и грустной улыбкой. Маленький мир армянской глубинки выписан детально и узнаваемо. Камерный, глубокий, уютный роман победил в прошлом году в читательском голосовании премии «Большая книга».

В День книгодарения и День влюбленных &#8211; книга в подарок

Оля Велавичюте: «Продолжение увлекательного фэнтезийного цикла Тамары Михеевой».

Тайрин. Семь прях. Книга третья (Абрикобукс, 2022, илл. Юлии Биленко)

Тайрин читает запрещенные книги, танцует, чтобы отвести беду, и мечтает покинуть город, ставший для нее тюрьмой. Повесть продолжает цикл «Семь прях» — ​увлекательное фэнтези Тамары Михеевой, автора множества произведений для детей и подростков и лауреата нескольких премий по детской литературе. Каждый читатель волен соткать собственное полотно из книг этого цикла, читая их в свободном порядке и по отдельности.

В День книгодарения и День влюбленных &#8211; книга в подарок

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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