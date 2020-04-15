В День культуры театры озарятся зелёным светом

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Сегодня — Международный День культуры. Обычно по такому случаю вручаются награды лучшим представителям этой сферы.

В нынешнем году во всем мире, в том числе и в Литве, — тишина и карантин.

Однако, внушая надежду на скорую победу над коронавирусом, Национальный Театр оперы и балета в Вильнюсе этим вечером будет светиться зелёным светом.

Таким образом он присоединится к инициативе театров Северных стран: как символ благодарности всем, кто ведет борьбу с коронавирусом, фасады театров многих городов Европы в этот день озарятся зелёным светом.