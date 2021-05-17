В День музеев – бесплатные экскурсии в Тракайском замке

В рамках Международного дня музеев, который состоится 18 мая, в Тракайском замке пройдут бесплатные экскурсии.

Также посетителей ожидает сюрприз – открытие новой выставки по истории переплётного дела. Необходимо отметить, что эта выставка – исключительный проект. В её рамках будут представлены уникальные работы. Помимо этого выставку дополнят изображения переплётных процессов и используемых в них инструментов.

Из-за общей эпидемиологической ситуации 2020 год был очень тяжёлым как для музеев, так и для других культурных учреждений. Несмотря на это музей активно развивает деятельность: устанавливает отношения с другими музеями, а также бесплатно открывает музейные пространства для посетителей и культурных мероприятий.

Представители музея в Тракайском замке приглишают также посетить постоянные экспозиции и временные выставки. Среди них – выставка произведений профессиональных художников мира и выставка из музейных собраний под названием «Лица восстания 1830-1831 гг.».

Желающие также могут воспользоваться возможностью принять участие в увлекательных образовательных мероприятиях. Для этого можно забронировать тур с гидом или скачать приложение и пройтись по музею в компании аудиогида. Более подробную информацию можно найти здесь.

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