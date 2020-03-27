В день Театра — благодарность медикам

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Сегодня, 27 марта, во всём мире отмечается День театра. Вашему вниманию — блиц-интервью Эрнеста Алесина с актером Русского драматического театра Литвы Дмитрием Денисюком.

День непростой, но всё-таки праздничный. Как он проходит у актеров сегодня?

День у актёров праздничный, но в этом году еще и особенный. Потому что все, наверное, знают поговорку: “Мы все актёры в этой жизни”. Вот мы сейчас становимся свидетелями, наверное, самого большого спектакля, который доведется увидеть в своей жизни.

Ты стал общаться со зрителем в интернете чаще. Каковы твои успехи?

Если бы я начал читать, что пишут в личку, я бы подумал, что я стал блоггером. Но, бога ради, это всё закончится, — и я опять на сцене.

Вы обсуждали возможность спектаклей без зрителей онлайн?

Думают. Думаем, и, возможно, даже планируем. Я просто сейчас не могу ответить за всё руководство театра. Но, по крайней мере, «Страшненькие сказки детям и взрослым» в интернете буду продолжать читать.

Обязательно надо подписаться в фейсбуке на Диму Денисюка и посмотреть его прекрасные монологи. Пока монологи из-за вируса. А что ты пожелаешь коллегам по цеху во всём мире?