В десяти самоуправлениях созданы мобильные пункты, где возьмут анализы на коронавирус

В десяти самоуправлениях страны, а точнее в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шауляйском, Паневежском, Мариямпольском, Таурагском, Тельшяйском, Алитусском и Утенском, будут созданы мобильные пункты, в которых у самостоятельно приехавших пациентов возьмут анализы на наличие коронавируса.

С сегодняшнего дня вышеназванные самоуправления могут начать работы по учреждению таких пунктов. В каких местах будут эти пункты решат сами самоуправления и об этом жителей проинформируют позже.

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, порядок организации работы в этих пунктах в настоящий момент уже подготовлен. В эти пункты можно будет приехать на автомобиле, а после сдачи анализов — ехать домой и именно там, а не в больнице, ждать результатов анализов.

Что важно знать? Если у вас появились какие-то симптомы — жар, кашель и пр. — и у вас есть подозрение на коронавирус, в первую очередь, необходимо звонить на горячую линию по номеру 1808.

После того как консультант оценит все предоставленные вами данные, он примет решение, стоит ли проверять вас на наличие коронавируса. Если будет принято решение об исследовании, необходимо будет предоставить консультанту свои имя, фамилию, личный код, номер мобильного телефона, а также указать самоуправление, в котором вы проживаете.

Консультант в обязательно порядке поинтересуется, сможете ли вы приехать в мобильный пункт самостоятельно.

Если у вас получится добраться до мобильного пункта самостоятельно, с вами свяжется координатор мобильного пункта и укажет время и место, когда и куда следует прибыть.

По прибытии выходить из личного транспорта и открывать окно будет нельзя, пока мед. работники сами не укажут, когда и как это сделать.

С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и лист формата А4, на котором должен быть указан ваш мобильный номер.

После того как будут взяты анализы, можно будет ехать домой, само изолироваться и ждать результатов.

Если появится необходимость госпитализировать пациента, будет вызвана карета скорой помощи и пациент будет транспортирован в больницу.

В мобильные пункты НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! нельзя ехать на такси или общественном транспорте. Если у вас нет возможности приехать самим, самоуправления ваших городов обязаны будут позаботиться об этом и предоставить вам такую услугу.

Всю более подробную информацию можно найти на странице Министерства здравоохранения Литвы sam.lrv.lt.