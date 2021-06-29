Дети

В детских садах будут кормить полезной для здоровья едой

Автор Анжелика Орлёнок 20
В детских садах будут кормить полезной для здоровья едой

45 детских садов в разных регионах страны в этом году собираются кормить детей полезной для здоровья едой.

Минсельхоз в целом на экологичное питание детей в этом году планирует выделить один миллион евро. Детсады, которые предоставили заявки на получение субсидии, посещают 7200 детей. На питание каждого ребенка в них будет дополнительно выделяться до 20 евро в месяц.

Таким образом ряд детских садов гарантирует, что дети будут получать экологичные мясные, рыбные, молочные и злаковые продукты, а также овощи и фрукты местного производства.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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