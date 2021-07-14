Паутина

В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

Автор Эвелина Никанорова 22
В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн

В Дубае появился самый глубокий в мире бассейн для дайвинга. Его глубина составляет 60 метров, а вместимость — почти 3,7 млн галлонов воды. На дне бассейна расположили модель затопленного города, сообщил CNBC.

Бассейн под названием Deep Dive Dubai является крытым. Кроме того, он подтвердил свою рекордную глубину перед экспертами из Книги рекордов Гиннесса. Он доступен для дайверов в возрасте от 10 лет. Они могут исследовать «затонувший город» самостоятельно или с гидом.

Под водой, как отмечает издание, можно обнаружить граффити, большой портрет Мэрилин Монро, многоквартирный дом, библиотеку, а также винтажный игровой автомат Pac-Man, настольный футбол и бильярд.

Начинающим дайверам разрешают погружаться на глубину до 12 метров, а сертифицированные спортсмены могут заниматься даже фридайвингом — подводным плаванием без дополнительного оборудования для дыхания.

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