В ЕС хотят к лету ввести цифровые паспорта вакцинации

Все лидеры стран – членов Евросоюза считают, что необходимо ввести цифровые паспорта вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам специального онлайн-саммита, посвященного борьбе с пандемией. По словам главы германского правительства, предварительная работа уже проведена, чтобы гарантировать совместимость национальных сертификатов. До выработки итогового варианта потребуется не более трех месяцев. Решение по основным данным, которые необходимо будет вносить в подобные документы, примет Еврокомиссия.

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Власти Финляндии планируют ввести локдаун во всей стране с 8 марта.

Как сообщил премьер-министр Санна Марин, ограничения общественной жизни будут действовать предварительно три недели. В частности, будут закрыты рестораны, а дети старше 13 лет перейдут на дистанционное обучение. Запрет на выход из дома без неотложных причин не предусмотрен.

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Неуверенность в своем трудоустройстве стала главной тревогой россиян в период пандемии.

Об этом свидетельствуют результаты международного исследования Edelman Trust Barometer 2021 консалтинговой компании Edelman. Порядка 79 процентов россиян заявили, что обеспокоены стабильностью своего трудоустройства. Еще 43 процента опрошенных заявили, что бояться потерять работу. Вторым самым популярным страхом стала возможная утрата гражданских свобод – об этом заявил 61 процент российских респондентов. На третьем месте – боязнь заразиться коронавирусом. Об этом страхе рассказали 60 процентов россиян.

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Эстафета олимпийского огня может быть приостановлена, если по маршруту ее следования соберется слишком большое количество народу.

Это следует из представленного Организационным комитетом Олимпиады-2021 плана борьбы с пандемией. Старт забега запланирован на 25 марта в японской префектуре Фукусима. Как ожидается, эстафета продлится 121 день. Игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.