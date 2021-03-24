В Европе готовится проект «иммунных паспортов»

Это интервью среды, которое мы представляем совместно с представительством Еврокомиссии в Литве. На минувшей неделе Европейская комиссия выдвинула предложение о создании так называемых цифровых зеленых удостоверений. Ожидается, что с появлением таких «иммунных паспортов» возникнут более благоприятные условия для свободного перемещения в период пандемии COVID-19 по всей территории Евросоюза.

«Цифровые зеленые удостоверения» будут действительны во всех странах Европейского содружества. Наш собеседник сегодня – Агне Казлаускайте, временно исполняющая обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Литве. И наш первый вопрос – о том, что собой представляет это «цифровое зеленое удостоверение».

– Цифровое зеленое удостоверение – это доказательство, что человек привит от COVID-19 или его результат теста отрицательный. Либо что человек уже переболел этой болезнью. Есть три вида удостоверений, которые показывают, что человек здоров.

– Каким образом граждане будут получать эти удостоверения?

– Удостоверения гражданам той или иной страны будут выдавать ее национальные учреждения. Например, это могут быть больницы, поликлиники, центры диагностики, учреждения в области здравоохранения. Важно отметить еще то, что это удостоверение будет цифровое. А значит, его цифровую версию можно будет хранить в мобильном устройстве. Однако если человек захочет получить бумажную версию, он сможет это сделать. Допустим, если у него есть цифровая версия – он сможет ее распечатать. Все будет зависеть от того, как человеку удобнее. Потому что некоторым удобнее на руках иметь бумажный экземпляр.

– И эти удостоверения будут единого типа во всем Евросоюзе?

– Да, это удостоверение будет единого образца для всего Евросоюза. В удостоверении будут отображены только основные моменты. Основные данные, которые нужны для подтверждения того, что человек привит от COVID-19, или его результат теста отрицательный, или он переболел коронавирусом. Так что это будут только основные данные – такие, как имя и фамилия, дата рождения, информация о вакцине или результате исследования либо о том, когда человек переболел, уникальный номер. И это удостоверение будет выдаваться на национальном и английском языках.

– То есть, это будет только самая необходимая информация?

– Да, на самом деле, в нем будет зафиксирована только та информация, которая необходима. Потому что Евросоюз строго придерживается принципа защиты личных данных. Поэтому и страны, которые человек будет посещать, эту информацию хранить не смогут. Будет проверяться только подлинность документа и его срок годности. Будет проверено, кто выдал удостоверение, подписал, и будет проверено, что это удостоверение действует.

– И это удостоверение действительно поможет перемещаться свободнее?

– Цифровое зеленое удостоверение будет признано на всей территории Евросоюза. Оно необходимо для того, чтобы можно было координированно действовать с установленными ограничениями. И у всех граждан Евросоюза, у которых есть цифровое зеленое удостоверение, или граждан, легально прибывших из других стран, имеющих право на проживание в Евросоюзе, права путешествовать будут такие же, как права людей в той стране.

– А не станет ли больше ограничений? Людям будет труднее готовиться к путешествию или нет?

– На самом деле, цифровые зеленые удостоверения как раз облегчат передвижение и путешествия. Потому что в данный момент у нас есть такая ситуация, что, предположим, при путешествии из одной страны в другую применяются различные ограничения. Во-первых, вообще рекомендуется воздержаться от путешествий, от необязательных путешествий. Не путешествовать, а оставаться дома, в безопасности. Придерживаться всех ограничений. Но в тех случаях, когда человеку обязательно надо перемещаться между странами, применяются различные ограничения. Государства устанавливают, допустим, условия, что по прибытии в страну человек должен отправиться на изоляцию. В таком случае это зеленое цифровое удостоверение как раз облегчит этот порядок – ограничения, которые сейчас существуют. Потому что если у человека есть удостоверение, которое доказывает, что он был привит, переболел, или у него отрицательный результат теста на коронавирус, то это значит, что по прибытии в ту или иную страну для него эти ограничения применяться не будут. К примеру, не остается обязательства отправляться на карантин и самоизолироваться. Так что, на самом деле, главная цель этого удостоверения – облегчить возможность путешествовать.

– Смогут ли непривитые люди путешествовать по другим странам?

– Цифровое зеленое удостоверение, на самом деле, облегчит возможность путешествовать. Но, к примеру, требования вакцинации – они не обязательны. Человек может путешествовать, и не будучи вакцинированным. Только ему нужно будет придерживаться требований, которые действуют в стране, в которую он прибыл. Например, сделать исследование на COVID-19 или самоизолироваться. Потому что на данный момент ситуация такова, что мы еще не достигли уровня массовой вакцинации. И у нас нет подавляющего большинства привитых людей. Это, на самом деле, была бы дискриминация – требовать, чтобы человек был привит. И запретить ему путешествовать только из-за того, что он не привит.