В феврале полиция будет проводить рейды на дорогах страны

Вниманию водителей, пассажиров и пешеходов. Полиция сообщила о том, какие рейды будут проводиться в феврале.

► 1–4 февраля – полиция будет следить за использованием ремней безопасности, детских кресел (систем крепления), шлемов безопасности (у велосипедистов). Кроме того, пройдут рейды, в которых будет уделяться внимание хулиганскому и опасному вождению, маневрированию, обгону в запрещенных местах, проезду перекрестков, соблюдению сигналов светофора.

► 7–13 февраля – рейды по проверке водителей большегрузных машин и автобусов.

► 9–11 февраля – контроль за поведением пешеходов, велосипедистов (в темное время суток полиция будет проверять наличие светоотражателей, ярких жилетов со световозвращающими элементами и др.).

► 16–19 февраля – контроль трезвости водителей автомобилей, велосипедов и электросамокатов.

► 21–25 февраля – проверка того, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как этого требуют Правила дорожного движения.

► 26–28 февраля – контроль за поведением пешеходов, велосипедистов (в темное время суток полиция будет проверять наличие светоотражателей, ярких жилетов со световозвращающими элементами и др.).

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