Новости Что посмотреть Шоубиз

В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

Автор Эвелина Никанорова 9
В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

Творческое объединение Gazgolder предложило свою альтернативу «Голубому огоньку». На youtube-канале объединения вышло новогоднее шоу «Gaz Заказ», объединившее лучшие композиции артистов одноименного лейбла.

«Смотрите первый новогодний концерт Ютуба только на Газгольдере! Праздничный стол заказов Gaz Заказ, где звезды заказывают музыку!», — говорится в аннотации к выложенному видео.
В качестве гостей и исполнителей выступают артисты лэйбла Gazgolder, а также другие приглашенные звезды. Среди них: сам Баста, Вадяра Блюз, T-Fest, Matarang, Zivert и другие. 
Метки:

Актуальные новости

Замена бытовых газовых баллонов в многоэтажках будет продолжаться

Замена бытовых газовых баллонов в многоэтажках будет продолжаться

Автор RUSRADIO LT
Граница Литвы с Латвией: более строгий контроль

Граница Литвы с Латвией: более строгий контроль

Автор Эвелина Никанорова

Жители Неринги снова вне подозрений

Автор RUSRADIO LT
Правила карантина, вступающие в силу с 16 декабря

Правила карантина, вступающие в силу с 16 декабря

Автор RUSRADIO LT

Мероприятия перемещаются на виртуальные площадки

Автор RUSRADIO LT
Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Автор Эвелина Никанорова
Пенсии вырастут больше, чем зарплаты

Пенсии вырастут больше, чем зарплаты

Автор RUSRADIO LT
С 28 декабря Польша введет локдаун

С 28 декабря Польша введет локдаун

Автор RUSRADIO LT

Говорят, что коронавирус не опаснее гриппа

Автор RUSRADIO LT