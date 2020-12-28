В Gazgolder придумали альтернативу «Голубому огоньку»

Творческое объединение Gazgolder предложило свою альтернативу «Голубому огоньку». На youtube-канале объединения вышло новогоднее шоу «Gaz Заказ», объединившее лучшие композиции артистов одноименного лейбла.

«Смотрите первый новогодний концерт Ютуба только на Газгольдере! Праздничный стол заказов Gaz Заказ, где звезды заказывают музыку!», — говорится в аннотации к выложенному видео.

В качестве гостей и исполнителей выступают артисты лэйбла Gazgolder, а также другие приглашенные звезды. Среди них: сам Баста, Вадяра Блюз, T-Fest, Matarang, Zivert и другие.