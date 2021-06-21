В Германии две картины XVII века нашли в мусорном баке

В придорожном мусорном баке у автомагистрали A7 в Баварии были найдены два полотна XVII века. Мужчина обнаружил их еще в прошлом месяце и передал полиции Кельна, пишет Би-би-си.

Сейчас правоохранители хотят узнать, кто был владельцем картин и как они оказались среди мусора. Пока в связи с пропажей никто не обращался в полицию.

Предполагается, что это работы голландского художника Самюэла ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллотти. По предварительной оценке искусствоведа, обе картины — подлинники.

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