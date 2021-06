В Германии две картины XVII века нашли в мусорном баке

Сейчас правоохранители хотят узнать, кто был владельцем картин и как они оказались среди мусора. Пока в связи с пропажей никто не обращался в полицию.

Предполагается, что это работы голландского художника Самюэла ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллотти. По предварительной оценке искусствоведа, обе картины — подлинники.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen: Wertvolle Ölgemälde in Müllcontainer an der A7 in Mittelfranken entdeckt/Fotos – Infos unter https://t.co/2pnX3zs6I8 pic.twitter.com/Fblk5wpQTN

— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) June 18, 2021