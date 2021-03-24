В Германии на время пасхальных праздников вводятся строгие ограничения

Общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции.

«Ситуация очень и очень серьезная», – сказала Меркель.

На Пасху «в течение пяти дней подряд будет действовать принцип «мы остаемся дома», подчеркнула канцлер.

Все торговые точки на этот срок прекратят работу. Исключение сделают только в субботу для продуктовых магазинов, остальные четыре дня супермаркеты тоже будут закрыты. Массовые скопления людей в общественных местах в пять дней пасхальных праздников полностью запрещаются.

Правительство ФРГ призвало церкви и религиозные общины вести пасхальные богослужения онлайн. Открытыми должны остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Решено также продлить локдаун до 18 апреля.

***

Родители и учителя в Италии, недовольные временным закрытием школ, в ряде городов республики вышли на протесты.

В Риме демонстранты надели шутовские колпаки с целью привлечь внимание к последствиям закрытия учебных заведений.

Большинство итальянских школ с 15 марта проводят занятия в дистанционном режиме. Власти объяснили этот шаг ростом числа заражений.

***

В Праге в целях борьбы с пандемией бездомных поселят в роскошном отеле. Такое решение приняла мэрия города.

В отеле бездомные, заразившиеся коронавирусом, смогут дождаться выздоровления, а те, кто мог контактировать с зараженными, – пожить в изоляции.

Как сообщила замдиректора городского центра социальных услуг Людмила Томешова, тем, кто разместился в отеле, предложили трехразовое питание, полное медицинское обслуживание и другие удобства – до выздоровления.

***

Не менее 2000 пабов в Великобритании разорились из-за локдауна, который был введен в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил телеканалу Sky News Дейв Маунтфорд из отраслевой организации «Форум британских пабов». По его словам, многие из владельцев этих питейных заведений, чтобы не обанкротиться, были вынуждены взять кредиты, выплатить которые смогут лишь при условии хорошей посещаемости. Однако сейчас трудно предсказать, на какое количество гостей они могут рассчитывать.

«Не привыкнут ли люди в течение всего этого времени пить в основном дома? Если честно, будущее видится мне неутешительным», – подытожил Маунтфорд.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.