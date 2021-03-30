Новости Паутина

В Гондурасе строят город для бизнесменов и удалёнщиков

Автор Эвелина Никанорова 19
Частный город для бизнесменов и удаленщиков

На тропическом острове у побережья Гондураса создатели проекта Próspera строят новый частный город. Он будет создан для бизнесменов и людей, работающих на удаленке.

У города будут собственные аналоги конституции и юридического кодекса, минимальная заработная плата (кстати, выше, чем в Гондурасе), подоходный налог и другие плюшки для тех, кто открывает собственный стартап, и тех, кто работает удаленно. Жить там еще негде, но в скором времени застройку завершат. А пока основатели Próspera ищут потенциальных жителей — летом начнется рассмотрение заявок от всех желающих.

Как сообщает Bloomberg, Próspera — это первый проект, получивший одобрение властей Гондураса на создание автономного города-чартера. Автором этой концепции является лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Ромео.

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