Listen to «В ходе марша протеста против расизма зафиксировано несколько нарушений» on Spreaker.

После проходившего в пятницу в Вильнюсе марша протеста против расизма у полиции прибавилось работы.

Начато одно досудебное расследование и зафиксировано по меньшей мере восемь мелких нарушений. Административная ответственность грозит авторам нескольких плакатов, а уголовная — участникам возникшей во время митинга небольшой потасовки.

Генеральный комиссар Ренатас Пожела отмечает, что полиция с пониманием относится к мирным демонстрациям. Но не потерпит оскорбительных эпитетов в адрес каких-либо лиц и ведомств, и тем более — насилия. Участие в шествии принимали около тысячи молодых людей, выражая солидарность с протестующими против расизма в США и других странах мира.