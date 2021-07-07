В Исландии экспериментально ввели 4-дневную рабочую неделю

В Исландии опубликовали результаты исследования, в ходе которого работников перевели на четырехдневную рабочую неделю. Проектом занимались компании Alda и Autonomy в сотрудничестве с правительством Исландии и властями Рейкьявика.

С 2015 по 2019 год в Исландии проводились два масштабных испытания сокращенной рабочей недели продолжительностью 35−36 часов. Отметим, что сокращение никак не влияло на зарплату. Плата за работу оставалась прежней. В первом этапе исследования приняли участие 2500 работников различных бюджетных учреждений. А во втором — 440 человек. Работников постепенно переводили на сокращенную неделю. Все участники эксперимента работали с 9 утра до 5 вечера. Кроме того, часть испытуемых работала в ночные смены.

Адаптация работников проходила по‑разному. Некоторые стали распределять задачи более эффективно, проводить совещания в ускоренном формате, а в отдельных случаях заменяли встречи общением по электронной почте.

Производительность работников осталась на прежнем уровне. А в большинстве и вовсе улучшилась. Благосостояние работников значительно повысилось по целому ряду показателей: от стресса и выгорания – до здоровья и баланса между работой и личной жизнью.

Испытания прошли успешно. После их завершения 86% работников страны теперь работают в сокращенном режиме или получили право на сокращение рабочего времени.

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