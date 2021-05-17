Новости Паутина

В Исландии продают проснувшийся вулкан

Автор Эвелина Никанорова 14
Фаградальсфьядль

В Исландии выставили на продажу участок земли, где находится извергающийся вулкан Фаградальсфьядль. Сейчас он в собственности у ассоциации землевладельцев, пишет Bloomberg.

«Пожалуй, сейчас это самое горячее предложение по продаже земли в стране», — отметил председатель ассоциации Сигюрдюр Гвюдйоун Гисласон.

Купить можно как весь вулкан, так и его часть. Всего в ассоциации 20 человек, у каждого есть по участку земли Фаградальсфьядля. Цены не сообщаются.

Одна из владельцев Анна Тоурдис Гвюдмюндсдоуттир отмечает, что ее кусок продается «по подходящей цене». Отметим, что она получила уже два предложения. По словам девушки, земля принадлежит ее семье вот уже несколько поколений, поэтому Гвюдмюндсдоуттир ищет покупателей, которые «построят на ней что‑то хорошее, чтобы людям понравилось».

Власти Исландии выделили 70 млн исландских крон на создание туристической инфраструктуры в районе вулкана. Будущим владельцам запретят ограничивать доступ публики к вулкану.

Извержение Фаградальсфьядля началось в конце марта, после серии более чем 20 тысяч подземных толчков на территории, где около 800 лет не отмечалось вулканической активности.

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