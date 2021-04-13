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В Испании для школьников проводят уроки на пляже

Автор Эвелина Никанорова 29
В Испании для школьников проводят уроки на пляже

Школа в испанском городе Мурсия проводит уроки для учеников на пляже Лос-Ньетос. Доска и парты, за которыми сидят школьники, стоят прямо на песке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Учителя начинают подготовку к занятиям на пляже в 8 часов утра. 20-минутные уроки на открытом воздухе проводят для восьми классов, в которых учатся школьники до 12 лет. Стоит отметить, что ученики сидят в масках и сохраняют социальную дистанцию.

Помимо школьных занятий жители прибрежных районов переоделись в солдат Римской империи и провели урок истории. А вот рыбаки рассказали о ловле рыбы.

Школьные занятия на пляже стали частью программы Fresh Air, задача которой — улучшить качество воздуха для детей во время пандемии коронавируса.

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