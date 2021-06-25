В Испании появилось приложение, спасающее от жары

В Барселоне запустили приложение Cool Walks. Оно строит пешеходные маршруты исключительно через тенистые места, спасая горожан от жары. Эта функция называется «режим вампира».

Прямые и быстрые маршруты в Cool Walks тоже можно создавать. Кроме того, на карте отмечены питьевые фонтанчики и укрытия от солнца. Об этом пишет The Guardian.

Приложение создали с помощью инструмента под названием Lidar. Он строит в высоком разрешении модель рельефа с точностью до десяти сантиметров. Эти данные накладываются на информацию о движении солнца. Так Cool Walks может найти тень в любое время дня.

Но есть сложность: сейчас сервис показывает лишь один район Барселоны. Однако с учетом того, что пешеходные маршруты в столице Каталонии куда популярнее транспортных, есть надежда на то, что это временная неприятность, и в скором времени Cool Walks охватит если не весь город, то хотя бы большую его часть.

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