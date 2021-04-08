В Италии отменили цензуру кино. Она длилась с 1914 года

В Италии отменили закон о цензуре в кинематографе, введенный в 1914 году. Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, передает The Guardian.
Теперь фильмы будут разделяться по возрастным рейтингам. А вот определять рейтинг будет специальная комиссия, в которую войдут 49 человек. Среди них – эксперты в области кино и образования, защитники прав детей и животных.
В итоге, кинокартины больше нельзя будет запретить по политическим, этическим, религиозным и другим основаниям.
«Система контроля и вмешательства, которая долгое время позволяла государству вмешиваться в свободу художников. Ее окончательно уничтожили», — добавил Франческини.
Отметим, что с 1944 года в Италии цезуре подверглись 725 фильмов. Среди них — фильмы «Тото, который жил дважды», «Последнее танго в Париже» и «Заводной апельсин».