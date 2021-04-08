АКТУАЛЬНО
01010303
105_6
KAUNAS
KLAIPEDA
VARENA
VISAGINAS
DEVIANISKES
PANEVEZYS
UKMERGE
UTENA
SIAULIAI
Новости Что посмотреть

В Италии отменили цензуру кино. Она длилась с 1914 года

Автор Эвелина Никанорова 24
В Италии отменили цензуру кино. Она длилась с 1914 года

В Италии отменили закон о цензуре в кинематографе, введенный в 1914 году. Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, передает The Guardian.

Метки:

Актуальные новости

Отбор на ЧМ-2022 по футболу. Литва - Италия: 0:2

Отбор на ЧМ-2022 по футболу. Литва – Италия: 0:2

Автор Евгений Русаков
Карантин может быть продлен до начала марта

Правительству представлен план выхода из карантина

Автор RUSRADIO LT

Массовые мероприятия в Каунасе

Автор RUSRADIO LT
The ROOP

The ROOP представили песню на Евровидение 2021

Автор Эвелина Никанорова
Посылки в Великобританию и из нее будут задерживаться

Посылки в Великобританию и из нее будут задерживаться

Автор RUSRADIO LT
MONATIK

MONATIK представил саундтрек к ленте «Вечно танцующий человек»

Автор Эвелина Никанорова
В бассейнах в этом году научатся плавать 8 тысяч учащихся. Если закончится карантин

В бассейнах научатся плавать 8 тысяч учащихся, когда закончится карантин

Автор RUSRADIO LT
картонные модели PlayStation 5 и Xbox Series X

Ikea: картонные модели PlayStation 5 и Xbox Series X

Автор Эвелина Никанорова
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии

Автор Эвелина Никанорова

Последние фотографии

  • «Руки вверх» и Vavan перепели «Ай-яй-яй» для разных поколений
  • Французский «‎Пари Сен-Жермен»‎ одержал победу над немецкой «‎Баварией»
  • Ханна
  • Volvo
  • vilniaus merija
  • аэропорт
  • В Италии отменили цензуру кино. Она длилась с 1914 года
  • Отец в наказание отобрал у сына приставку и вернул ее спустя 18 лет
  • Торговые центры не будут открыты с 12 апреля
  • Vilniaus Vandenys представляет программу «Белые зоны»
  • Правительство рассмотрело некоторые ослабления карантинного режима
  • Пострадавшие от пандемии могут отложить уплату налогов до августа
  • Вильнюс показал, что готов к массовой вакцинации
  • Всё, что вы хотели узнать о вакцинации от COVID-19
  • В столицу вернулась услуга аренды велосипедов
  • Что необходимо знать об обязательном тестировании работников
  • «Мальбэк» и Сюзанна после расставания выпустили клип
  • Девушка рассказала о случайно купленном за один доллар iPhone
  • Один из самых популярных мужчин в Tinder раскрыл секрет успеха
  • Александр Васильев. Даугавпилс, 5 декабря 2019 года. Фото: Михаил Рыжков
  • Досрочное голосование на выборах мэра района Радвилишкиса
  • Игра престолов
  • В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/4 финала
  • Kelias
  • Письмо
  • Использование «AstraZeneca» под вопросом
  • Переболевшие COVID-19 могут получить реабилитацию
  • Студенты в этом году скорее всего не вернутся в вузы
  • Первый в истории космический вертолет приземлился на Марсе
  • На этой неделе начнут вакцинировать большие коллективы
  • Виртуальный полицейский патруль начал свою работу
  • Опрос: большинство сотрудников не хотят возвращаться в офис
  • Hyundai поднял в небо более 3000 дронов и побил рекорд Гиннесса

RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

+(370) 5 2305 005

info@rusradio.lt