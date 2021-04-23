В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое

В Италии решили бороться с недобросовестными продавцами мороженого.

Бороться с теми, кто с помощью сжатого воздуха заставляют десерты выглядеть более объемными. Таким образом страна намерена защитить честь своих всемирно известных стендов с джелато.

Отмечается, что законодатели рассматривают санкционные меры для продавцов, не соблюдающих стандарты качества продукции. Размеры штрафов варьируются до 10 тысяч евро. Идея о введении наказаний вызвала негатив у продавцов. Они в частности указали на то, что использование сжатого воздуха не всегда указывает на непрофессионализм мастера.

«Итальянское мороженое — один из гастрономических символов нашей страны, наряду с пастой и пиццей. Но наши законы не защищают кустарное мороженое и производителей, которые его делают», — заявил сенатор-социалист Риккардо Ненчини, один из сторонников законопроекта.

Кроме того, законопроект запрещает использование в мороженом различных альтернатив свежим ингредиентам: искусственных ароматизаторов, красителей и гидрогенизированных жиров.

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