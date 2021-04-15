В Японии кошку назначили главой полицейского управления

Полицейское управление японского города Тояма на один день назначило своей главой кошку. Об этом сообщает NHK.

Поводом для церемониального назначения стало спасение питомцем по кличке Коко жизни человека. Летом прошлого года местная жительница заметила, как кошка безотрывно смотрела в сторону городского оросительного канала. Женщина увидела, что животное наблюдает за лежащим без сознания пожилым мужчиной. Прибывшие спасатели сумели привести человека в чувство.

В ходе награждения Коко одели в полицейскую форму с фуражкой. Кошка поставила лапой печать на присяге, торжественно «пообещав и далее быть бдительной во время прогулок». Также она поучаствовала в уроке по безопасности дорожного движения в одной из начальных школ Тоямы.

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