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В Японии стартовала эстафета Олимпийского огня

Автор Эвелина Никанорова 13
Олимпийский огонь

Факел Олимпийского огня игр в Токио погас в первый день эстафеты, которая началась в Фукусиме.

Огонь снова зажгли с помощью резервной лампады, и церемония продолжилась. Об этом сообщает Associated Press.

Эстафета Олимпийского огня началась 25 марта на территории футбольного тренировочного центра J-Village в Фукусиме. Из-за коронавирусных ограничений церемония проходит без зрителей. За 121 день эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля состоится открытие Олимпийских игр. Ожидается, что в эстафете примут участие около 10 тысяч человек.

Напомним, что Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Планируется, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

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