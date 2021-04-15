В Японии заработали столетние часы, которые остановились в 2011 году

Часы, остановившиеся после землетрясения и разрушительного цунами на северо-востоке Японии, заработали спустя 10 лет. Их починило еще одно землетрясение.
Храм, где висели часы, был разрушен гигантскими волнами. Уцелели лишь колонны, крыша и часы, которым, предположительно, уже больше 100 лет. Часы попали в руки к Буншуну Сакано, главному священнику из храма по соседству. Сакано сделал все, чтобы их починить: очистил от песка, завел пружину, но стрелки так и не пошли.
被災の古時計、先月の地震で復活 宮城・山元の普門寺 https://t.co/H5mGKkpZgU
— 河北新報オンラインニュース (@kahoku_shimpo) March 13, 2021
13 февраля 2021 года в регионе произошло еще одно землетрясение. Сейсмологи назвали его «отголоском» того самого землетрясения 2011 года, вызвавшего разрушительное цунами. На следующее утро Буншун Сакано отправился в храм, чтобы проверить возможный ущерб — и внезапно услышал тиканье. Часы, отказывавшиеся идти даже после многократных попыток их починить, снова работали. Более того, за два месяца с ними не возникло никаких проблем, они продолжают тикать.
Еще больше историй – по ссылке.