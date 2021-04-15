Новости Паутина

В Японии заработали столетние часы, которые остановились в 2011 году

Автор Эвелина Никанорова 24
В Японии заработали столетние часы, которые остановились в 2011 году

Часы, остановившиеся после землетрясения и разрушительного цунами на северо-востоке Японии, заработали спустя 10 лет. Их починило еще одно землетрясение.

Храм, где висели часы, был разрушен гигантскими волнами. Уцелели лишь колонны, крыша и часы, которым, предположительно, уже больше 100 лет. Часы попали в руки к Буншуну Сакано, главному священнику из храма по соседству. Сакано сделал все, чтобы их починить: очистил от песка, завел пружину, но стрелки так и не пошли.

13 февраля 2021 года в регионе произошло еще одно землетрясение. Сейсмологи назвали его «отголоском» того самого землетрясения 2011 года, вызвавшего разрушительное цунами. На следующее утро Буншун Сакано отправился в храм, чтобы проверить возможный ущерб — и внезапно услышал тиканье. Часы, отказывавшиеся идти даже после многократных попыток их починить, снова работали. Более того, за два месяца с ними не возникло никаких проблем, они продолжают тикать.

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