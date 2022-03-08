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В эфире R RADIO LT и Raduga – информационная программа Радио ЛРТ на русском языке

Автор R RADIO LT

Как сообщает портал LRT, в ответ на потребность в объективной информации и попытки российской пропаганды повлиять на русскоязычных жителей Литвы, Радио ЛРТ предоставило возможность русскоязычным радиостанциям ретранслировать информационную программу на русском языке.

В эфире R RADIO LT и Raduga &#8211; информационная программа Радио ЛРТ на русском языке

Фото – Ю. Стацявичюс, LRT

Отныне слушатели Raduga и R RADIO LT смогут быть в курсе новостей, подготовленных журналистами службы новостей редакции национальных общин Радио ЛРТ.

«Русскоязычным жителям Литвы сейчас как никогда нужна правдивая, актуальная информация на родном языке. Радио ЛРТ стремится распространять качественную информацию представителям всех национальностей Литвы, поэтому мы рады, что сотрудничество с другими радиостанциями позволит охватить больше жителей нашей страны», — говорит руководитель департамента Радио ЛРТ Гедрюс Масальскис.

 Программа выходит в эфир на русском языке в эфире Радио ЛРТ ежедневно в 16.05. Радиостанция Raduga, которая вот уже двадцать лет транслирует передачи на русском языке в Клайпеде, будет ретранслировать информационную программу на русском языке каждый день в 17:00.

После того как Россия начала войну против Украины, эта радиостанция убрала из эфира произведения всех российских музыкантов.

Радиостанция R RADIO LT, вещающая по всей Литве, изменила свое название в знак солидарности с Украиной — ранее она была известна как Rusradio LT. Информационную программу на русском языке, создаваемую на Радио ЛРТ, слушатели смогут слушать в эфире этой радиостанции ежедневно в 19:00.

«Мы возобновляем нашу замечательную дружбу, которая началась в контексте событий 2014 года. Мы видим необходимость объединить усилия для информирования наших граждан, а главное, людей, спасающихся от войны, о позиции литовского государства, которая лучше всего отражена на ЛРТ», — отмечает директор программ R RADIO LT Эрнест Алесин.

Информационные программы, создаваемые радиожурналистами в Литве на литовском, русском и польском языках, круглосуточно транслируются в эфире Радио ЛРТ, а также в видеоформате на портале LRT.lt.

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