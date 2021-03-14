В Эстонии более масштабные ограничения в связи с распространением коронавируса

Правительство Эстонии на внеочередном заседании утвердило введение с 11 марта до 11 апреля более масштабных ограничений в связи с распространением заболеваемостью коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства.

Настоятельно рекомендовано без крайней необходимости не водить детей в детский сад. В школах вводится дистанционное обучение, в том числе и для школьников начальных классов. Запрещены спортивные соревнования, публичные мероприятия в области культуры, сферы развлечений, закрываются СПА, бассейны, бани. Также закрываются магазины, за исключением продуктовых, аптек, представительств телекоммуникационных фирм, магазинов оптики, зоомагазинов и заправочных станций. Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.

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Власти Нидерландов продлили локдаун в стране до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рутте.

По его словам, исключения из действующих правил будут действовать только на этой неделе в связи с парламентскими выборами. Ограничения включают в себя комендантский час, действующий с 21 часа до 4.30 утра. Введение его 23 января привело к массовым протестам, длившимся несколько дней подряд. Одновременно с продлением локдауна Нидерланды возобновляют пассажирское авиа- и паромное сообщение с Великобританией. По данным правительства, британский вариант коронавируса уже настолько широко распространился в Нидерландах, что ограничение потеряло смысл.

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Японская корпорация по производству медицинского оборудования Terumo разработала шприц, который позволяет извлекать из одной ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer 7 доз лекарственного препарата – это на одну дозу больше, чем способны нынешние инструменты.

Производство начнется в конце марта, до конца года разработчик намерен выпустить 20 млн экземпляров.

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Заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в личном многоборье отменен, сообщила Международная федерация гимнастики.

Ожидалось, что мероприятие состоится 4 мая в Токио. Организаторы сослались на действующие ограничения в области путешествий и принятые японскими властями меры по борьбе с инфекцией в преддверии летних Олимпийских игр. Розыгрыш кубка должен был пройти еще весной 2020 года, однако удалось провести только этап в США, а раунды в Германии, Великобритании и Японии были перенесены на 2021-й. Позднее европейские этапы были отменены.