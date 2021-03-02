В Эстонии правительство утвердило строгие карантинные меры

Правительство Эстонии утвердило более строгие меры, которые помогут снизить темп распространения коронавируса. Новые меры будут действовать до 28 марта.

Правительство по предложению научного совета решило до конца марта продлить ограничения, касающиеся школ. Это значит, что для 1-4 классов продолжится контактное обучение, а старшие классы останутся на дистанционном обучении.

В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта для детей и взрослых до 28 марта не разрешены групповые занятия и тренировки в помещениях.

С 3 по 28 марта в помещениях нельзя проводить публичные богослужения и другие религиозные обряды, а также публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Как в помещениях со стационарными посадочными местами, так и без них.

Кроме того, с 3 по 28 марта не разрешено находиться в заведениях развлекательной сферы, например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.

Заведения общепита могут с 3 марта быть открытыми не дольше, чем до 18 часов, после чего разрешено только продавать еду навынос. В силе остается правило 50-процентной заполняемости, которое означает, что в зале обслуживания может быть заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади.

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После многодневных дискуссий в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США экспертный совет ведомства проголосовал за экстренный допуск вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson к использованию в США.

До сего момента к использованию в Соединенных Штатах допущены две вакцины: BioNTech/Pfizer и Moderna. Отличие вакцины Johnson & Johnson в том, что она требует только одной инъекции, а не двух. Кроме того, ее хранение и транспортировка не связаны со слишком низкими температурами.

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В Великобритании с 1 марта семьи с детьми-школьниками или студентами каждую неделю будут получать бесплатно по два экспресс-теста на коронавирус на человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, добавив, что эта мера необходима, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму обучения. Планируется, что Великобритания снова откроет школы 8 марта.