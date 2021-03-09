В Эстонии ввели строгий карантин

В Эстонии с четверга вводится строгий карантин. Он продлится по меньшей мере месяц.

Власти страны больше всего обеспокоены быстрым распространением британского штамма коронавируса. В Эстонии он выявляется в 98 % проверенных тестов. В связи с этим страна закрывает границу.

Образовательные учреждения переходят на удаленное обучение, жителям настоятельно рекомендуется не водить детей и в садики. Кроме того, в Эстонии закрываются все магазины товаров не первой необходимости, места общепита и спортклубы.