Covid-19 Новости

В Эстонии ввели строгий карантин

Автор RUSRADIO LT 34
Эстония

В Эстонии с четверга вводится строгий карантин. Он продлится по меньшей мере месяц.

Власти страны больше всего обеспокоены быстрым распространением британского штамма коронавируса. В Эстонии он выявляется в 98 % проверенных тестов. В связи с этим страна закрывает границу.

Образовательные учреждения переходят на удаленное обучение, жителям настоятельно рекомендуется не водить детей и в садики. Кроме того, в Эстонии закрываются все магазины товаров не первой необходимости, места общепита и спортклубы.

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