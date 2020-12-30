В Эстонии закрылись театры и кафе

Ученые из Литовского медицинского университета пока не обнаружили в Литве британского штамма вируса COVID-19. Они заявили, что в стране доминирует тип коронавируса, который еще в начале лета был зафиксирован в Испании, а затем распространился по всей Европе.

***

До 17 января 2021 года в Харьюском и Ида-Вируском уездах Эстонии вводятся ограничения на свободу передвижения. Харьюмаа – один из уездов Эстонии, административный центр которого – Таллин.

Запрещается находиться и передвигаться в помещениях в месте оказания развлекательных услуг, в музеях и выставочных учреждениях. В месте оказания гостиничных услуг лица могут находиться только для использования возможности ночевки.

Запрещается находиться и передвигаться в помещениях спортивных клубов и других спортивных сооружений, саун, спа, бассейнов, водных центров.

Занятия спортом и тренировки в закрытых общественных помещениях запрещены. Исключение оставлено только для профессиональных спортсменов, для лиц, связанных с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Запрещено находиться и перемещаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, за исключением покупки еды на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг.

Запрещены проводимые в помещениях публичные собрания, публичные мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы.

Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места.

***

Власти Испании планируют начать вести картотеку с именами людей, отказавшихся от предложения сделать прививку от коронавируса. По словам министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи, этот регистр не будет находиться в открытом доступе, однако его передадут другим странам – членам ЕС.

При этом Ильа в очередной раз подчеркнул, что в Испании вакцинация от COVID-19 не станет принудительной, и заверил, что власти будут как можно аккуратнее обращаться с личными данными граждан.

По данным испанских социологов, 28 процентов жителей страны не собираются делать прививку от коронавируса, если им предоставят такую возможность.