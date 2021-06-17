В Эстонии запустят первые в мире микроавтобусы на водороде

В Эстонии с 5 июля будут курсировать беспилотные микроавтобусы на водородном топливе. Это первое подобное транспортное средство в мире, сообщает агентство ERR.

Шаттл вмещает шесть пассажиров, водителя в нем не будет. Хотя микроавтобус и беспилотный, при необходимости им можно управлять дистанционно.

Шаттлы разработала компания Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом. Микроавтобусы позиционируются как транспорт для перевозок на небольшие расстояния.

Разработчики таких беспилотников называют их экологически чистой альтернативой личным автомобилям. При работе водородного двигателя в атмосферу выбрасываются только водные испарения и тепловая энергия. Еще одно преимущество этих микроавтобусов — быстрая подзарядка.

Первым городом, где запустят беспилотные шаттлы, будет Тарту.

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