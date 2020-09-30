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В эти выходные состоятся проводы перелетных птиц

Сентябрь 30, 2020 17:38

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В теплые края пернатых будут провожать не только в Литве, но и во многих других странах Европы. Орнитологи приглашают всех присоединиться к наблюдению и подсчету улетающих птиц. В субботу проводы птиц будут проходить около маяка на мысе Вянтес, на дюне Парниджио около солнечных часов, вокруг озер Дусес, Живинто и в природном резервате Каману. Собранные данные затем обобщит международная организация по защите птиц Bird Life International.

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