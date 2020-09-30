Listen to «В этом году больше детей смогли отдохнуть в летних лагерях» on Spreaker.

В этом году государство выделяло дополнительные средства на летний детский отдых, благодаря чему нынешним летом в лагерях побывали около 80 тысяч детей. В прошлом году их было меньше — 60 тысяч. По данным Министерства образования, из бюджета на летний отдых и неформальные занятия детей в этом году дополнительно было выделено 8 млн евро. Стоимость большинства лагерей была чисто символической, либо они были и вовсе бесплатными. Поэтому больше возможностей провести лето в лагере было у детей из социально уязвимых семей. Речь идет о впечатляющей цифре — 9,5 тысяч.