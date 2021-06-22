В этом году исполняется 80 лет со дня начала Холокоста в Литве. В 1941-м – всего лишь за полгода, с июня по декабрь, – была полностью уничтожена еврейская община Литвы.

В этом году будут вспоминаться даты, когда были уничтожены евреи в Купишкисе, Расяйняй, Кядайняй, Каунасе и в других местах.

Завтра, 23 июня, в полдень, в Гаргждай состоится памятное шествие в рамках инициативы «Дорогой памяти», посвященной 80-летию начала Холокоста в Литве. Участники шествия соберутся в центре города и пройдут дорогой памяти к местам, где были убиты евреи.

Трудно представить масштаб трагедии. Но не менее страшно представить, какими запомнились события войны тем, кто сумел выжить.

Подкаст «Код Гаона», который ведут Гинтарас Зукас и Эрнест Алесин, подготовил уникальное интервью. Гость программы – 91-летняя литовская еврейка Либа Британишкин. Несмотря на свой почтенный возраст, она – прекрасный собеседник и рассказчик. В интервью Либа рассказывает, как ее семья убегала от войны и как сумела выжить. Сегодня её голос для нас – голос истории.

Итак, слушайте подкаст «Вторая мировая война глазами очевидца или эвакуация глазами ребенка».