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В этом году конкурс «Евровидение» пройдет вживую

Автор Анжелика Орлёнок 31 Нет комментариев
В этом году конкурс “Евровидение” пройдет вживую

«Евровидение-2021» пройдет в оффлайн-формате. Такое решение было одобрено Европейским вещательным союзом. 

При этом составы делегаций и количество журналистов будут сокращены. А решение о том, будет ли публика присутствовать на шоу и какие общественные мероприятия могут проводиться в рамках «Евровидения» в Роттердаме, организаторы обещают принять позже. 

Всем зарубежным участникам «Евровидения» за пять дней до вылета в Нидерланды рекомендуется пройти карантин. Они также должны получить отрицательный тест на COVID-19 не позднее, чем за 72 часа до вылета. Оказавшись в Нидерландах, делегациям придется оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда они отправляются в Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий. Если участник не сможет выступить вживую из-за COVID-19, будет показана резервная запись его выступления

«Евровидение» в этом году пройдет 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право проводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году.

Нашу страну на конкурсе будет представлять группа The Roop.

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