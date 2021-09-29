Мировые СМИ уже с августа трубят о том, что в этом году может быть дефицит зимних покрышек. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб рынку покрышек. Недостаток сырья и подорожание международных перевозок повлияли на недостаток определённых типов покрышек и рост цен. По мнению местных торговцев покрышками, дефицит затронет и нашу страну.

По словам некоторых торговцев покрышками, в настоящий момент спрос ещё не превышает предложение. Однако такой сценарий вполне возможен. Цены уже начали расти и этот рост сохранится и в дальнейшем. По этой причине многие рекомендуют не ждать и приобретать покрышки уже сейчас.

В 2020 году производство покрышек упало на 10%. По этой причине цена на натуральную резину выросла на 70%. Отметим, что натуральная резина составляет примерно треть от всей необходимой резины необходимой для производства покрышек. По словам иностранных производителей, уже сейчас приобрести какие-то конкретные покрышки невозможно. При этом дефицита, как такового, пока нет. К слову, некоторые крупные производители покрышек уже сообщили, что повысят цены на покрышки. А некоторые уже и повысили.

Предложение покрышек будет лимитированным

Из-за того что подорожало сырьё многие производители из США и Европы перенесли свои производства в страны с более дешёвой рабочей силой – Китай, Таиланд, Индонезия и пр. Это, в свою очередь, значительно повлияло на повышение цен на доставку. За доставку только одного контейнера из стран Азии производителям приходится платить на 10 тыс. долларов США дороже.

Представитель компании Michelin в странах Балтии Каролис Гринкявичус утверждает, что выбор покрышек в Литве может сократиться. По его словам, некоторые покупатели, возможно, не найдут среди покрышек то, что будут искать. Он также рекомендует не оставлять вопрос приобретения покрышек на последний момент и начать интересоваться уже сейчас.

Ему вторят и другие торговцы покрышками. По их словам, пандемия коронавируса оказала большое влияние на этот рынок. В прошлом году, в разгар пандемии, производство покрышек остановилось вообще. Однако многие этого не почувствовали тогда, потому что из-за строгого карантина люди не пользовались автомобилями так активно. Теперь же спрос значительно вырос, а проблем с предложением действительно хватает. Учитывая, что многие водители в Литве начинают думать о покрышках в самый последний момент, в этом году торговцы рекомендуют подумать об этом заранее.

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