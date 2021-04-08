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В этом году столица пополнится двенадцатью новыми арт-объектами

Автор Анжелика Орлёнок 12

Конкурс Kuriu Vilnių, который проводится в Вильнюсе уже несколько лет подряд, приносит творческие изюминки в разные места города. Порой – самые неожиданные. В этом году столица пополнится двенадцатью новыми арт-объектами.

Столько проектов выбрала комиссия из 188 заявок, поданных на конкурс. 

Например, в гриль-зоне парка Вингис появится гигантский гриб – своеобразный символ королевства, которое кормит и обогащает людей.

Возле обновленного Жирмунского пляжа, под Валакампяйским мостом, оборудуют парк скульптур и скейтбордов Rio de Žirmūnai.

Посреди реки Нерис, на острове Лаздинай, будет построена фенологическая станция наблюдения за птицами.

Фасад одного из домов в Науйининкай, по направлению от Вильнюсского аэропорта в центр города, украсит изображение литовской “девушки будущего” кисти японского автора.

А на Зеленому мосту появятся новые абстрактные акценты.

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