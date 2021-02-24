В этом году в Литве готовятся к масштабному весеннему наводнению

По данным гидрометеорологической службы, согласно прогнозам погоды, таяние снега уже началось по всей Литве. Вероятно, что вода начнет подниматься в первую неделю марта, а пик будет достигнут в середине месяца.

До начала наводнения людям советуют позаботиться о том, чтобы были запасы еды, питьевой воды и дров, спичек на несколько суток. Также следует хорошо изолировать все электропровода, чтобы избежать коротких замыканий. Из подвалов рекомендуется вынести овощи, запасы еды, ценные вещи. А легкие вещи, которые может испортить вода, – вынести на верхние этажи, чердаки. При вероятном наводнении нужно герметизировать колодцы, чтобы в них не попадала загрязненная вода. Для защиты домов от ледяных заторов нужно вбить защитные столбы. Советуется также отмечать флажками или другими знаками путь от основной дороги до усадьбы.

При необходимости будут инициированы превентивные заседания Комиссии по экстремальным ситуациям, на которых будет обсуждаться готовность к возможным наводнениям. Если возникнет необходимость, над самоуправлениями могут летать вертолеты для осмотра территорий и выявления возможных угроз в связи с ледяными заторами. Мониторинг ситуации также будет осуществляться с помощью дронов. С повышением уровня воды жителям таких регионов будут отправляться СМС-сообщения с извещениями.

По данным Министерства внутренних дел, Департамент противопожарной охраны и спасения информировал, что в этом году возможны крупномасштабные наводнения. Жителей Бирштонского, Юрбаркского, Каунасского, Кедайняйского, Клайпедского, Купишского, Пагегяйского, Паневежского, Шилальского, Шилутского и Таурагского районов призывают готовиться к возможной водной стихии, поскольку в этих местностях угроза наводнений самая высокая. Однако они возможны и в других самоуправлениях.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.