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В эту субботу в Литве состоится День уличной музыки

Автор Анжелика Орлёнок 24
В эту субботу в Литве состоится День уличной музыки

В эту субботу по всей стране на улицах будет звучать музыка.  Юбилейный, 15-й, День уличной музыки был запланирован на третью субботу мая. Однако из-за пандемии его перенесли на 17 июля.

День уличной музыки обычно проходит почти во всех городах страны, а также за рубежом.

Участие в музыкальном празднике в разные годы принимали Латвия, Польша, Грузия, Беларусь, Украина, Ирландия, Сицилия и другие страны. В свою очередь, литовские общины проводят День уличной музыки в Лондоне, Париже, Таллине, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других уголках мира.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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