В Южной Корее прошел ежегодный конкурс по лени

В Южной Корее прошло ежегодное соревнование Space-out, участники которого расслабляются в лесу, вдали от городской суеты, и получают призы за самый стабильный пульс. Об этом сообщает Vice.

Конкурс проходит с 2014 года. В течение 90 минут его участники должны просто ловить дзен и отвлекаться от ежедневной рутины, то есть ничего не делать. За десятками конкурсантов наблюдают зрители и жюри.

В этом году число участников соревнований из-за коронавируса сократили с 80 до 30 человек. Первое место занял 34-летний кореец, который управляет парикмахерской. Серебро досталось чемпиону 2019 года Ли Радде. Он работает ведущим на англоязычном радио в Сеуле, а ради конкурса десять часов ехал на мотоцикле на остров Чеджу.

«Мое величайшее достижение в жизни — это победа в конкурсе 2019 года. Так что логично, что мое второе величайшее достижение в жизни — это второе место в 2021 году», — сказал Радде.

Конкурс придумали для того, чтобы дать трудоголикам возможность расслабиться, причем сделать это без чувства вины. Организаторов постоянно приглашают для проведения соревнований в различные страны, в том числе европейские. Такие состязания уже проводили, например, в Пекине и Роттердаме.

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