В Южной Корее влюбленные начали дарить друг другу акции Tesla

В Южной Корее влюбленные вместо традиционных романтических подарков начали дарить друг другу ценные бумаги Tesla, Apple и Starbucks. Об этом пишет Insider.

С 24 декабря пользователи могут купить ценные бумаги, размещенные инвестиционной компанией Shinhan Investment, прямо в магазине Kakao Gift мессенджера KakaoTalk. Стоимость самых популярных в приложении акций компании Tesla составляет $26. Пользователи также часто покупают бумаги Apple, Starbucks и Netflix.

Чтобы получить подаренную акцию, нужно создать брокерский счет и зарегистрировать код подарочной карты. По данным корейского издания Chosun Ilbo, всего с декабря Shinhan Investment продала более 20 тысяч подарочных карт. Больше всего акций купили пользователи в возрасте от 20 до 30 лет.

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