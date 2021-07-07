Музыкальная новинка

В южнокорейских школах начали преподавать кей-поп

Автор Эвелина Никанорова 25
В южнокорейских школах начали преподавать кей-поп

Южнокорейские школы начали вводить в учебную программу такой предмет, как кей-поп. Об этом сообщает ABC News.

Первое из таких заведений — старшая школа Кванчхон в сельском городе провинции Чунгнам. В ней обучается 76 человек. Школа быстро адаптировалась к растущему спросу на кей-поп. С разрешения управления образования она перестроила свою учебную программу так, чтобы специализироваться на «всем, что связано с кей-попом». А само учебное заведение даже получило название Высшая школа кей-попа и исполнительских искусств.

«Цель не в том, чтобы воспитать кей-поп-звезд. Мы стремимся дать ученикам возможность выявить свои сильные стороны, чтобы они могли получить миллионы вакансий в глобально развивающейся индустрии кей-попа», — рассказал ABC News директор школы Пак Боюнг Гю.

Высшая школа кей-попа и исполнительских искусств получила от местных органов власти инвестиции на сумму более $10 миллионов.

Управление образования провинции Чунгнам оплатило расходы школы по смене специализации. И, кроме того, выделило деньги на новое оборудование в надежде, что школа станет важной площадкой для развития кей-попа в Южной Корее.

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