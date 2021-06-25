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В Кафедральном соборе открылись три закрытые ранее часовни

Автор Анжелика Орлёнок 28
В Кафедральном соборе открылись три закрытые ранее часовни

В Кафедральном соборе Вильнюса открылись три часовни, которые были закрыты в течение 70 лет. Это часовни Туринской плащаницы, Божьего Милосердия и святого Станислава.

Об этом сообщила Вильнюсская архиепископия.

Кафедральный собор Святого Станислава и Святого Владислава в Вильнюсе – одна из старейших католических святынь в Литве.

Кроме того, в Кафедральный собор столицы Литвы возвращаются изъятые ранее художественные ценности из музейных фондов.

Желающие посетить часовни с гидом могут заранее записаться на экскурсии.

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